İnşaat konseyi, yeni dönem çalışmalarına başladı
BTSO tarafından Uludağ’da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da gerçekleştirilen İnşaat Konseyi Çalıştayı, yoğun bir katılımla yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “Marmara’da olası bir afet, aklımızdan bile geçirmek istemediğimiz can kayıplarının yanında tehdit altındaki çevre illerle birlikte ülkemizin milli gelirinin yarısına etki edecek düzeyde. Beklenen riski en düşük seviyeye indirmemiz gerekiyor. İlk konsey toplantılarımızın raporlarında da ifade ettiğimiz gibi bulunduğumuz coğrafyanın kurtuluş reçetesi mekânsal planlamadır. KOBİ OSB ve Lojistik Merkez, Organize Ticaret ve Organize Konut gibi nitelikli projeler de bu planlamanın en önemli adımları olacaktır” şeklinde konuştu.