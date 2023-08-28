İnegöl’deki konkordato söylentileri yalanlandı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, son zamanlarda İnegöl’de faaliyet gösteren sanayiciler üzerine yapılan “konkordato” yo­rumlarının dedikodudan iba­ret olduğunu ve gerçeği yan­sıtmadığını dile getirdi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçede yayılan ve bazı sanayicilerin konkordato ve benzeri olumsuz durumlarını konu alan söylentiler üzerine açıkla­malarda bulundu.

Başkan Yavuz Uğurdağ, bahse konu söylentilerin dedikodudan iba­ret olduğunu ve üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ümüz, Tür­kiye ekonomisine rol model ol­muş bir yapıya sahiptir. Son za­manlarda üreticilerimizin işlerini olumsuz etkileyecek söy­lentilerle karşılaşmaktayız. Şeh­rimizde yer alan firmalarımız hakkında gündeme gelen bazı konuların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını altını çizerek be­lirtmek istiyorum.

Dedikodu, sanayi ve ekonomimi­zin baş düşmanıdır.Bu tür dedikodu­ların şehrimiz ekonomisine ve sana­yisine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.