İnegöl’deki konkordato söylentileri yalanlandı
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, son zamanlarda İnegöl’de faaliyet gösteren sanayiciler üzerine yapılan “konkordato” yorumlarının dedikodudan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçede yayılan ve bazı sanayicilerin konkordato ve benzeri olumsuz durumlarını konu alan söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu.
Başkan Yavuz Uğurdağ, bahse konu söylentilerin dedikodudan ibaret olduğunu ve üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ümüz, Türkiye ekonomisine rol model olmuş bir yapıya sahiptir. Son zamanlarda üreticilerimizin işlerini olumsuz etkileyecek söylentilerle karşılaşmaktayız. Şehrimizde yer alan firmalarımız hakkında gündeme gelen bazı konuların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını altını çizerek belirtmek istiyorum.
Dedikodu, sanayi ve ekonomimizin baş düşmanıdır.Bu tür dedikoduların şehrimiz ekonomisine ve sanayisine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.