İhracatçının vize sorunu

Özellikle Avrupa ve ABD’nin Türk ihracatçısının önüne çıkardığı vize engeli, iş dünyasının dış ticaret çalışmalarını sekteye uğrattı. Ticari vize başvurularına öncelik tanınması gerektiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bu süreçte yeşil pasaportun çıkış yolu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

İhracat yapan firmaların; fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretleri gibi organizasyonlara katılım noktasında krizle karşı karşıya geldiğini vurgulayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde ihracatta büyük sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

‘İHRACATA KET VURACAK’

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik vize engeli sürerken Almanya’nın Türkiye, Çin ve Fas için pilot uygulama başlatması iş dünyasının tepkisine yol açtı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatçının fuarlar ve iş anlaşmalarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kaldığını kaydederek “Tüm bu sorunlar, ihracat hedeflerine ulaşma yolunda büyük engeller. DOSABSİAD olarak 600’ü aşkın firma ve 50 bin istihdamla ihracata 5 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaşanan olumsuz gidişat, küresel pazarlardaki iş ortaklıklarımızı etkilediği gibi ihracat odaklı büyüme hedeflerimize de zarar veriyor.

İhracata ket vuracak bu sorun, ihracatçımızın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.” şeklinde konuştu.