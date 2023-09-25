HOSABSİAD’ın yeni yönetimi belirlendi

HOSABSİAD’ın oybirliği ile seçilen 17. dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sezayi Sezer, Ömer Faruk Korun, Mesut Rekkalı, Nazmi Kırımcı, Haluk Korun, Rıdvan İşbaşaran ve Fatih Sivri. HOSABSİAD Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Tahir Taner Acar, Sedat Sezer, Erdil Uğurlu, İbrahim Gökdağ, Ali Şener Acar, İrem Tozluyurt ve Müge Karayalçın’dan oluştu.

SEZAİ SEZER

Genel kurulda, derneğin 2 yılda bir yapılan genel kurul toplantılarının 3 yılda bir yapılmasına, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İşadamları Derneği adındaki ‘İşadamları’ yerine ‘İş İnsanları’ ibaresinin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi. Derneğin açık adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği oldu. Derneğin faaliyetleri hakkında konuşan HOSABSİAD Başkanı Sezayi Sezer, “Derneğimiz aracılığı ile son dönemde Kahramanmaraş ve Hatay deprem bölgelerine yiyecek, koteyner vb. yardımlarda bulunduk. Bursa’da gerek eğitim gerekse sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya gayret ediyoruz. Yeni dönemde de HOSAB çatısı altında işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.