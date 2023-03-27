Hedef Bursa Mutabakatı

Podyum Davet’te gerçekleştirilen toplan­tıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın elinde hala doğal hazineler olduğunu ifade ederek, “Bu toplantının amacı çok geç olmadan Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olarak devam edebilmesi için bir uzlaşı ortamı oluşumuna katkıda bulunmak” dedi. BUSİAD Başkanı Kü­çükkayalar, şunları dile getirdi:

“BUSİAD’ın 45, Cumhuriyetimizin 100. ya­şını kutlarken, yaşanabilir bir Bursa mücadele­sini, kente borcumuz olarak görüyoruz. Adımızda önce Bursa var. Sanayici ve iş insanı daha sonradır. Bizler önce Bursa sevdalısıyız. Burada üretmek, buraya yatırım yapmak ve burada yaşamak istiyoruz. Yaşanabilir bir kent en büyük arzumuz. Logomuz sürdürülebilirli­ğin sembolü. Dut yaprağı ipekböceği kozası ve dişli. Bugün de buna ihtiyaç var. Başka Bursa, başka Marmara, başka Türkiye ve başka dünya yok. Köklü bir sanayicilik ve iş insanlığı potansiyeline sahip Bursa’nın, örnek bir kent olması gerektiğine inanıyoruz.”

“Yeni bir bakış açısı geliştirilmeli”

Nilüfer Deresi ile Marmara Denizi’nin içine düştüğü durum ve olası depremde mevcut ya­pılaşmanın yaratacağı sorunların da göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Küçük­kayalar, şöyle devam etti: “Yeni bir bakış geliş­tirmenin şart olduğunu görüyoruz. Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinin daha da azaltıl­ması için Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yapıl­dığı gibi kentimiz adına sorumluluk alıp, tüm Bursalıların paydaş olduğu bir “Bursa Mutaba­katı”nın oluşturulmasına ön ayak olmak isti­yoruz. Ancak yaşanabilir bir kent için gerekli ölçüler temelinde bir Bursa Mutabakatı oluş­turabilirsek, geleceğe daha olumlu bakacağı­mıza da inancımız tam.”

“Türkiye’ye pilot olabiliriz”

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa’da kurulduğunu da hatırlatan Küçükkayalar, “İlk kazmanın ardından 62 yıl geçmiş. Yani büyük bir deneyimimiz var. Hatırlayın Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin adı düne kadar Pilot Sanayi idi.

Yani sanayinin örnek ve öncüsü. Şimdi de Türkiye’ye pilot olabiliriz. Sanayi, tarım ve turizmi bir arada yürüterek, yoğunlukları artırmadan yaşanabilir bir kent nasıl olurun pilot uygulamasını birlikte yapabiliriz” dedi.