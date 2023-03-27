Hedef Bursa Mutabakatı
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü “Bursa Vizyonu” çalışması düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
Podyum Davet’te gerçekleştirilen toplantıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın elinde hala doğal hazineler olduğunu ifade ederek, “Bu toplantının amacı çok geç olmadan Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olarak devam edebilmesi için bir uzlaşı ortamı oluşumuna katkıda bulunmak” dedi. BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, şunları dile getirdi:
“BUSİAD’ın 45, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, yaşanabilir bir Bursa mücadelesini, kente borcumuz olarak görüyoruz. Adımızda önce Bursa var. Sanayici ve iş insanı daha sonradır. Bizler önce Bursa sevdalısıyız. Burada üretmek, buraya yatırım yapmak ve burada yaşamak istiyoruz. Yaşanabilir bir kent en büyük arzumuz. Logomuz sürdürülebilirliğin sembolü. Dut yaprağı ipekböceği kozası ve dişli. Bugün de buna ihtiyaç var. Başka Bursa, başka Marmara, başka Türkiye ve başka dünya yok. Köklü bir sanayicilik ve iş insanlığı potansiyeline sahip Bursa’nın, örnek bir kent olması gerektiğine inanıyoruz.”
“Yeni bir bakış açısı geliştirilmeli”
Nilüfer Deresi ile Marmara Denizi’nin içine düştüğü durum ve olası depremde mevcut yapılaşmanın yaratacağı sorunların da göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Küçükkayalar, şöyle devam etti: “Yeni bir bakış geliştirmenin şart olduğunu görüyoruz. Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinin daha da azaltılması için Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yapıldığı gibi kentimiz adına sorumluluk alıp, tüm Bursalıların paydaş olduğu bir “Bursa Mutabakatı”nın oluşturulmasına ön ayak olmak istiyoruz. Ancak yaşanabilir bir kent için gerekli ölçüler temelinde bir Bursa Mutabakatı oluşturabilirsek, geleceğe daha olumlu bakacağımıza da inancımız tam.”
“Türkiye’ye pilot olabiliriz”
Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa’da kurulduğunu da hatırlatan Küçükkayalar, “İlk kazmanın ardından 62 yıl geçmiş. Yani büyük bir deneyimimiz var. Hatırlayın Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin adı düne kadar Pilot Sanayi idi.
Yani sanayinin örnek ve öncüsü. Şimdi de Türkiye’ye pilot olabiliriz. Sanayi, tarım ve turizmi bir arada yürüterek, yoğunlukları artırmadan yaşanabilir bir kent nasıl olurun pilot uygulamasını birlikte yapabiliriz” dedi.