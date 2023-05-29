Gündem KOBİ OSB ve Lojistik Merkez

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının iş dünyası ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Seçimler sonrasında kur, enflasyon ve cari açık gibi ekonominin temel sorunlarına odaklanılacak bir dönemin başlaması en büyük dileğimiz” dedi. BTSO olarak üretim ve ihracat üssü Bursa’da Lojistik Merkezlerin kurulmasının en büyük hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Burkay, bu kapsamda başladıkları talep toplama sürecinin 27 Haziran’a kadar süreceğini dile getirdi.

KOBİ OSB projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan İbrahim Burkay, “Projeye 4 bin 500’den fazla firmamız talepte bulundu. 4 bin firmamız plansız alanlardaki üretimini taşıma taahhüdü verdi. KOBİ OSB projesi deprem tehlikesine karşı sanayi ve ticaret alanlarımızın dönüşümü adına çok önemli bir başlangıç olacak. Bunu BTSO Meclisi olarak Bursa’ya yapacağımız en önemli hizmet olarak görüyorum” diye konuştu.

“Gündem ekonomi olmalı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise iş dünyası olarak seçim sonrası beklentilerinin hızla ekonomiye ve üretime odaklanılması olduğunu söyledi.

Uğur, ekonomide yapısal sorunları çözecek reformlara ve büyümenin sürdürülebilirliğine odaklanan politikalara öncelik verilmesi çağrısında bulundu.