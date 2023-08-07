GTSO’dan İstanbul Ticaret Odası’na ziyaret
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası heyeti İstanbul Ticaret Odası’na ziyarette bulundu.
GTSO başkanı Hasan Hamaloğlu, Meclis başkanı Mehmet Aner, Yönetim kurulu başkanvekili Fatih Ayvaz, Meclis Başkanvekili Fatih Becerikli ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya geldiler.
GTSO Başkanı Hamaloğlu ziyarette, “Kurulacak teknoloji üssü ile Gemlik’te genç girişimcilerimizin önünü açıyoruz. Teknoloji odaklı fikirleri olan gençlerimiz için GTSO bünyesinde girişim merkezi kurulması hakkında görüşme gerçekleştirdik. İTO Başkanı Şekip Avgadiç yaptıkları kuluçka ve girişimcilik merkezleri hakkında tecrübelerini paylaştı. Gemlik’e de girişimcilik merkezi açılması için destek vereceğini belirtti. Gemlik TSO ve İTO arasındaki bu işbirliğinin artacağını karşılıklı olarak ifade ettik” dedi.