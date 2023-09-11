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GTSO heyeti World Food Fuarı’na çıkarma yaptı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen bir heyet; World Food İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve İşleme Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.
İş Dünyası 11.09.2023, 17:00
GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu başkanlığındaki heyet, fuarda zeytin sektörü başta olmak üzere gıda alanında faaliyet gösteren zeytinin başkenti Gemlik’in yüz akı firmaları stantlarında ziyaret etti. Firma temsilcileri ile görüşen başkan Hamaoğlu ve heyette yer alan oda temsilcileri, firmalar ve ürünleri hakkında bilgiler alırlarken, fuar hakkında da katılımcı firmaların izlenimlerini öğrendiler.
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