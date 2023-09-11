GTSO heyeti World Food Fuarı’na çıkarma yaptı

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu başkanlığındaki heyet, fuarda zeytin sektörü başta olmak üzere gıda alanında faaliyet gösteren zeytinin başkenti Gemlik’in yüz akı firmaları stantlarında ziyaret etti. Firma temsilcileri ile görüşen başkan Hamaoğlu ve heyette yer alan oda temsilcileri, firmalar ve ürünleri hakkında bilgiler alırlarken, fuar hakkında da katılımcı firmaların izlenimlerini öğrendiler.