Girişimcilerin adresi GTSO olacak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Ha­san Hamaloğlu, yapılan girişimler ve kuluçka mer­kezlerinde yaptıkları görüşmeler neticesinde Gemlik’te gi­rişimcilerin adresinin GTSO olacağını söyledi.

GTSO Yönetim Kurulu başkanı Hasan Hamaloğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Ayvaz, Yönetim kurulu Üyesi Hakan Işıkcı, Ar-Ge çalışma Grup Başkanı Fatih Becerikli ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ile birlikte Oda bünye­sinde kurulmasını planlanan Girişim Merkezi hakkında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiler.