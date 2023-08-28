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Girişimcilerin adresi GTSO olacak
İş Dünyası 28.08.2023, 16:00
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Hamaloğlu, yapılan girişimler ve kuluçka merkezlerinde yaptıkları görüşmeler neticesinde Gemlik’te girişimcilerin adresinin GTSO olacağını söyledi.
GTSO Yönetim Kurulu başkanı Hasan Hamaloğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Ayvaz, Yönetim kurulu Üyesi Hakan Işıkcı, Ar-Ge çalışma Grup Başkanı Fatih Becerikli ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ile birlikte Oda bünyesinde kurulmasını planlanan Girişim Merkezi hakkında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiler.
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