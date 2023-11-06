Girişimci kurullarında yeni dönem

Girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla TOBB öncülüğünde Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdüren İl Girişimci Kurulları 2023-2027 dönemi için İcra Komitesi Başkanları ve üyelerini belirledi. Seçimler sonucunda oy birliği ile Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Sabriye Şen, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına ise Emre Yıldız seçildi. 19 kişiden oluşan İcra Komitelerinde Başkan Yardımcıları ise GGK’da Murat Özşumlu, Abdulkerim Demir ve Melih Koşarer; KGK’da ise Ferah Aslanoba, Hanife Yeşil ve Özlem Çelik oldu. Yeni dönemde Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinasyonunda; Bursa Genç Girişimciler Kurulu ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürecek.