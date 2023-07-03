GESİAD’ın önceliği ekonomi
Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), ailesi ‘yaza merhaba’ et-kinliğinde bir araya geldi.
31. yılını geride bırakan GESİAD ailesi, geleneksel hale getirdiği ‘Yaza merhaba’ etkinliğinde buluşmaya devam ediyor.
Geçit’te yer alan dernek merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “Pandemi süreci ile birlikte yaşadığımız bazı kısıtlamalar, global ekonomik gelişmeler, hemen kuzeyimizdeki savaş derken son olarak ülkemizdeki seçim sürecini de atlattık. Şimdi ekonomik meseleler birinci önceliğimiz. İş insanları olarak odağımızda sadece ekonomi var. Geçen sene yaşadığımız ve taraf olduğumuz TÜGİK seçimlerindeki haklılığımız da mahkeme kararıyla onaylandı. Bunlar yaşanırken her ne kadar sinerji toplantılarımızı düzenlemeye gayret etmiş olsak da eğlenmeye zaman bulamamıştık. Bu akşam hep birlikte eğleneceğiz” dedi.