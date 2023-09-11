GESİAD 33 yaşında

Bursa iş dünyasının gençlerini bir araya getiren Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), kuruluşunun 33’üncü yılını kutluyor. Bursa’da genç işadamlarının örgütlenmesine öncülük yapan derneklerden birisi olan GESİAD’ın 33. yılı dolayısıyla derneğin yönetim kurulu başkanı Murat Kaya bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajda üyelerin katılım ve destekleri dolayısıyla teşekkürünü ifade eden Kaya, “33 yıl boyunca, GESİAD ailesi olarak, iş dünyasının zorluklarını birlikte aşarak yeni fırsatlar yaratmaya devam ettik. Sizlerin desteği ve katkıları olmadan bu başarıları elde etmek mümkün olmazdı. GESİAD’ın bugünkü bu başarısının temelini atanlara teşekkür etmek istiyoruz. Gelecekte de aynı birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, GESİAD’ı daha büyük başarılara taşımak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” sözleriyle, GESİAD’ın kuruluşunun 33. yılını kutladı.