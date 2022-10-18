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Genç TOSYÖV çalışmalarına başladı
İş Dünyası 18.10.2022, 00:10
Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV Bursa) bünyesinde kurulan Genç TOSYÖV Komitesi çalışmalarına başladı. İlk olarak üye tanışma toplantısı düzenleyen Genç TOSYÖV, genç girişimciler ile Bursa’daki üç üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya hazırlanıyor.
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