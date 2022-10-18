Genç TOSYÖV çalışmalarına başladı

Türkiye Orta Ölçekli Sa­nayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Der­neği (TOSYÖV Bursa) bünye­sinde kurulan Genç TOSYÖV Komitesi çalışmalarına baş­ladı. İlk olarak üye tanışma toplantısı düzenleyen Genç TOSYÖV, genç girişimciler ile Bursa’daki üç üniversitede eğitim gören öğrencilere yö­nelik bilgilendirme toplantı­ları yapmaya hazırlanıyor.