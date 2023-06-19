Genç çizerler ödüllerini aldı

KalDer ve BenMaker destekleri ile Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında, Genç Çizerlere yönelik ‘Gelecek ve Yaşam’ teması ile düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması’nda kupa ve madalya almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini tören ile Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’nda aldılar.

Ülkemizdeki 16 yaş ve altındaki yaşlarda tüm genç çizerlerin katılımına açık düzenlenen yarışmaya başvuruların tamamlanmasının ardından jüri tarafından; Başarı Ödül Kupası, Başarı Madalyası ve Finalist Sertifikası olmak üzere 50 ödül, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, BenMaker Kurucu Müdürü İpek Dincel ve Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı Mehmet Kahraman tarafından verildi.