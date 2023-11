Gelişimin yolu eğitimden geçer

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Erkek Diliyle Şiddeti Konuşuyoruz’ konulu panel, Almira Otel’de gerçekleştirildi.

Yapımcı yönetmen Güzin Abraş’ın moderatörlüğünde düzenlenen ve BEV Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Uslu’nun yanı sıra Avukat, Emekli Hakim Eray Karaca, Yıldırım Grup İnsan Kaynakları Başkanı Osman Ünal ile Psikolojik Danışman, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Olcayto Ezgin’in konuşmacı olduğu panele siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Uslu, BALKANTÜRKSİAD’ın çatısı altında kurulan vakfın Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerin eğitim hayatlarına destek vermek amacıyla yola çıkan gönüllülük esaslı bir kuruluş olduğunu anlattı. Türkiye’nin her alanda kalkınmasının yanı sıra tüm dünyada mücadele edilen şiddetin her türlüsünün önüne geçmenin yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Uslu, gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için eğitim hayatlarına destek vermek, Türkiye’nin ve Bursa’nın her noktasındaki gençlere eşit eğitim hakkı sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.