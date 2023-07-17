Fortune 500’de Bursa’dan 23 firma

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması’na göre, şirketlerin 2022 yılı net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 148,7 ile rekor oranda artarak yaklaşık 8 trilyon liraya çıktı. Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin geçen yıl net satışlar, ihracat ve kâr anlamında rekor düzeyde büyüme ve artış yakaladıklarını ortaya koydu.

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,7 artarak 7 trilyon 986 milyar liraya çıktı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2022 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, Fortune 500 Türkiye-2022 araştırmasına göre, şirketlerin 2022’de gerçekleştirdiği toplam ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 137,9 artarak 2 trilyon 129 milyar TL’ye çıktı.

Bursa fifirmalarının performansı

Geçtiğimiz yıl net satış gelirlerini yüzde 118,9 artırarak 66 milyar 792 milyon 883 bin TL’ye çıkaran Tofaş, listeye

19’ncu sıradan girerek bu alandaki en başarılı Bursa firması oldu.

Tofaş’ı net satış gelirlerini yüzde 88,2 artırarak 30 milyar 371 milyon 173 bin TL’ye çıkaran Borçelik Çelik Sanayi ile bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 158,4 artırarak 30 milyar 67 milyon 398 bin TL’ye taşıyan Zorlu Enerji takip etti.

Listedeki 23 Bursa firmasının 2022 yılında gerçekleştirdiği net satışların toplamı ise 227 milyar 340 milyon 793 bin 810 TL oldu.

Bursa firmaları ihracatta da önemli başarı sergiledi. Listedeki 23 firmadan 18’i ihracata yönelik faaliyetlerde bulunurken, bu firmaların dış satışları 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 93,7 artış gösterdi. Bu firmaların 2022 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracat ise 66 milyar 89 milyon 236 bin 553 TL oldu.

Tofaş, ihracat alanında da Bursa’da liderliğini korudu. Firma 2022’de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 104,2 artırarak 29 milyar 903 milyon 470 bin TL’ye çıkardı. Bu firmayı sırasıyla 7 milyar 701 bin 323 bin 279 TL’lik ihracat gerçekleştiren Borçelik Çelik Sanayi ve 5 milyar 259 milyon 306 bin TL’lik ihracat gerçekleştiren Korteks

Mensucat takip etti.

Listede yer alan 23 Bursa firmasının toplam istihdamı ise 37 bin 6 olarak kayıtlara geçti. Tofaş, 6 bin 12 çalışanıyla bu alanda da Bursa’nın lideri oldu. Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil 5 bin 190, Korteks Mensucat 5 bin 82 çalışanıyla Bursa’da en fazla istihdam sağlayan şirketler arasında yer aldı.

İlk 10’a enerji ve petrol şirketleri damga vurdu

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle artan petrol ve enerji fiyatları Fortune 500 Türkiye-2022 listesinde bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin öne çıkmasını beraberinde getirdi. Fortune 500 Türkiye-2022 listesinin ilk 10’unda yer alan şirketlerin 6’sı petrol ve enerji alanında faaliyet gösteriyor.

Bu yıl 16’ıncısı açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye-2022 listesinde, Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), bu yıl da zirveyi bırakmadı. 2022 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 378,5 artırarak 799 milyar 666 milyon liraya çıkaran EPİAŞ, Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasının birincisi oldu. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ise 2022 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirlerini yüzde 215,9 artırarak 481 milyar 765 milyon liraya çıkardı.

Uzun yıllar Fortune 500 Türkiye’nin zirvesinde yer alan TÜPRAŞ, bu satış geliri ile 2022 yılında da bir önceki yılda olduğu gibi Fortune 500 Türkiye listesine ikinci sırada girdi. 2022 yılında net satış gelirlerini, bir önceki yıla göre yüzde 219,5 artıran Türk Hava Yolları (THY), 311 milyar 169 milyon TL net satış geliri ile Fortune 500 Türkiye-2022 listesinde bir önceki yıl olduğu gibi üçüncü sıradaki yerini korudu.