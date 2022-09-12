Engin: Ar-Ge ve inovasyona ayrılan her bir lira değerli

UTİB ve UHKİB’in Tekstil Mühendisleri Odası ile yürüttüğü ‘Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı’nın ikincisi başladı. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancıyla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Birlik olarak sektörlerimizin gelişimi ve ihracata katkının artırılması için pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Bunlardan biri olan TechXtile Start-Up Challenge programı; yeni teknoloji ve metotların üretime dâhil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ihracatta katma değerin artırılmasını ve dolayısıyla dış ticaret fazlasının artışını destekleyen çok önemli bir proje” dedi.