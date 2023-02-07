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Ebeveynler ve Çocukları toplantısı ertelendi

İş Dünyası 07.02.2023, 00:15
Ebeveynler ve Çocukları toplantısı ertelendi

Bursa Sa­nayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) bu­gün gerçekleş­tirilmesi planlanan Ebe­veynler ve Çocukları toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

BUSİAD’dan yapılan duyuruda, “Değerli üye­lerimiz, ülkemizde geniş alanda mey­dana gelen büyük deprem nedeni ile 7 Şubat Salı akşamı yapılacağı duyuru­lan ‘Ebeveynler ve Ço­cukları’ toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağol­sun” ifadelerine yer verildi.

#BUSİAD
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