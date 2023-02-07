Ebeveynler ve Çocukları toplantısı ertelendi

Bursa Sa­nayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) bu­gün gerçekleş­tirilmesi planlanan Ebe­veynler ve Çocukları toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

BUSİAD’dan yapılan duyuruda, “Değerli üye­lerimiz, ülkemizde geniş alanda mey­dana gelen büyük deprem nedeni ile 7 Şubat Salı akşamı yapılacağı duyuru­lan ‘Ebeveynler ve Ço­cukları’ toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağol­sun” ifadelerine yer verildi.