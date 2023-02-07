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Ebeveynler ve Çocukları toplantısı ertelendi
İş Dünyası 07.02.2023, 00:15
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ebeveynler ve Çocukları toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
BUSİAD’dan yapılan duyuruda, “Değerli üyelerimiz, ülkemizde geniş alanda meydana gelen büyük deprem nedeni ile 7 Şubat Salı akşamı yapılacağı duyurulan ‘Ebeveynler ve Çocukları’ toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başımız sağolsun” ifadelerine yer verildi.
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