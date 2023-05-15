DOSABSİAD teknokentin ortağı olacak

Bölgedeki sanayicilere katkı sağlaya­cak örnek projeleri hayata geçiren De­mirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), İstanbul Topkapı Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında STK-üniversite işbirliği ile ku­rulacak Türkiye’nin ilk ve tek Tekno­kent’inin temellerini attı.

DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştiri­len imza törenine DOSABSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile DOSABSİAD Yönetim Ku­rulu üyeleri katıldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun Tekno­kent ortağı olacağını vurgulayarak “Türki­ye’de ilk kez Teknokent projesine ortak olacak SİAD ayrıcalığını üyelerimize yaşata­cağımız için mutluyuz. Teknolojik dönü­şüm odaklı bu güç birliği, üyelerimize çok önemli avantajlar sağlayacak” diye ko­nuştu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Emre Alkin de, “DOSABSİAD ile hayata geçireceğimiz ve üniversitemizde 17 bin metrekare üzerine kurulacak Tekno­kent projemiz ile nitelikli iş gücünü sözde değil, özde geliştirmek istiyoruz. Bu proje, DOSABSİAD üyelerinin ve bölge sanayicisi­nin korunaklı alanlarda geliştirecekleri yeni Ar-Ge projelerine de kapı aralayacak” dedi.