DOSABSİAD teknokentin ortağı olacak
DOSABSİAD ile İstanbul Topkapı Üniversitesi bir ilke imza attı. Bursa’da temeli atılan iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez bir SİAD’ın üyeleri, teknokent ortağı olacak.
Bölgedeki sanayicilere katkı sağlayacak örnek projeleri hayata geçiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), İstanbul Topkapı Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında STK-üniversite işbirliği ile kurulacak Türkiye’nin ilk ve tek Teknokent’inin temellerini attı.
DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun Teknokent ortağı olacağını vurgulayarak “Türkiye’de ilk kez Teknokent projesine ortak olacak SİAD ayrıcalığını üyelerimize yaşatacağımız için mutluyuz. Teknolojik dönüşüm odaklı bu güç birliği, üyelerimize çok önemli avantajlar sağlayacak” diye konuştu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de, “DOSABSİAD ile hayata geçireceğimiz ve üniversitemizde 17 bin metrekare üzerine kurulacak Teknokent projemiz ile nitelikli iş gücünü sözde değil, özde geliştirmek istiyoruz. Bu proje, DOSABSİAD üyelerinin ve bölge sanayicisinin korunaklı alanlarda geliştirecekleri yeni Ar-Ge projelerine de kapı aralayacak” dedi.