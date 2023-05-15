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DOSABSİAD teknokentin ortağı olacak

DOSABSİAD ile İstanbul Topkapı Üniversitesi bir ilke imza attı. Bursa’da temeli atılan iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez bir SİAD’ın üyeleri, teknokent ortağı olacak.

İş Dünyası 15.05.2023, 21:14
DOSABSİAD teknokentin ortağı olacak

Bölgedeki sanayicilere katkı sağlaya­cak örnek projeleri hayata geçiren De­mirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), İstanbul Topkapı Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında STK-üniversite işbirliği ile ku­rulacak Türkiye’nin ilk ve tek Tekno­kent’inin temellerini attı.

DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştiri­len imza törenine DOSABSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile DOSABSİAD Yönetim Ku­rulu üyeleri katıldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun Tekno­kent ortağı olacağını vurgulayarak “Türki­ye’de ilk kez Teknokent projesine ortak olacak SİAD ayrıcalığını üyelerimize yaşata­cağımız için mutluyuz. Teknolojik dönü­şüm odaklı bu güç birliği, üyelerimize çok önemli avantajlar sağlayacak” diye ko­nuştu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Emre Alkin de, “DOSABSİAD ile hayata geçireceğimiz ve üniversitemizde 17 bin metrekare üzerine kurulacak Tekno­kent projemiz ile nitelikli iş gücünü sözde değil, özde geliştirmek istiyoruz. Bu proje, DOSABSİAD üyelerinin ve bölge sanayicisi­nin korunaklı alanlarda geliştirecekleri yeni Ar-Ge projelerine de kapı aralayacak” dedi.

#DOSABSİAD
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