DOSABSİAD BAŞKANI NİLÜFER ÇEVİKEL: Kentimiz ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ramazan ayının bereketini paylaştığımız şu günlerde birlikte olmak bizlere manevi huzur ve güç veriyor. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak bizler için bir vazife ve sorumluluktur. Bu doğrultuda DOSAB ile iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarımızı ulaştırdık. Birlik ve beraberliğimizi deprem zamanında da göstererek ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR’ları bölgeye gönderdik. Ayrıca çeşitli gruplarda ihtiyaçları belirleyerek toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. DOSAB Başkanımız Levent Eski de Türkiye’de örnek bir OSB olma yolunda faaliyetler sürdürerek çalışmalarımıza destek oluyor. Bizler de DOSABSİAD olarak gerek ekonomik, gerek kültürel gerekse sosyal faaliyetlerimizle, her zaman toplumumuzun yanında olmaya ve bugün burada aynı sofrada bir araya gelen sanayicilerimizle, kentimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.