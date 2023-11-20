DOSAB Otoyol Kavşağı açıldı

DOSAB Yönetim Kurulu, sosyal konulardan yol ve altyapı yatırımlarına kadar hayata geçirdiği projelerle bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında seçilen ve 4 yıl görev yapacak yönetimin önemli projelerinden olan DOSAB kavşağında mutlu sona ulaşıldı.

Projenin oluşturulması ve hayata geçirilmesi için etkin rol üstlenen DOSAB’ın, kamulaştırma için de Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne finansal katkı sağladığının altını çizen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, “DOSAB Çevre Otoyolu Kavşağı, bölünmüş yol standartlarında 700 metrelik bağlantı yolu ve 2 bin 290 metrelik yollardan oluşuyor. 574 firmanın faaliyet gösterdiği ve 45 bine yakın kişinin çalıştığı DOSAB’da, özellikle sabah ve akşam mesai giriş-çıkışlarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Günün neredeyse her saati yoğunluk yaşanan bölgede bu bağlantı ile trafiğin rahatlaması bekleniyor. Çalışanları taşıyan servisler, ağır tonajlı kamyonlar, tırlar ve özel araçlar çevre yoluna terminal yönü yerine yeni açılan kavşaktan da çıkabilecek” şeklinde konuştu.

DOSAB’ın kamulaştırma bedeline 10 milyon liralık bir katkı sağladığı otoyol kavşağının açılmasından sonra, bölgedeki trafik sorununun hafifleyeceğini belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, “Mustafa Karaer Caddemizde ve Yıldız Sokak güzergâhında ilave yol düzenleme ve kavşak çalışmaları için onaylanan UKOME Projesinin yapımına da kısa sürede başlayacağız. Böylece otoyol bağlantısını verimli kullanmış olacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demirtaş OSB Kavşağı ile yıllık 150 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi. Uraloğlu; “Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı’na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı’na 6 kilometre mesafede. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız” dedi.