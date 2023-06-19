Doğru ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu

İnşaat sektöründe enerji verimliliği ve ısı yalıtımının önemine değinen İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Doğru ısı yalıtımı ile binalarda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu elde edebiliriz” dedi.

İMSİAD ve Filli Boya iş birliğinde verimli ısı kullanımı, yalıtım, enerji verimliliğinin önemi ile inşaat sektörünün problemlerinin masaya yatırıldığı “Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı” konulu toplantıda konuşan Demir, “Kullandığınız enerjinin yüzde 72’sini ithal eden bir Türkiye’den bahsediyoruz. Enerjinin en çok kullanıldığı alanların da başında konut ve binalar geliyor.

Konutlarda kullandığımız yüzde 40’lık enerjinin yüzde 80’e yakınını ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz. Doğru ısı yalıtımı ile binalarda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu elde edebiliriz" dedi.