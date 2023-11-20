Çocuklar Cumhuriyeti resmetti

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) organizasyonu ile bölge çalışanlarının ilköğretim düzeyindeki çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, veliler ve öğrenciler katıldı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Yakın gelecekte bayrağı bizden devralacak olan çocuklarımızın resimlerine kattığı duygu bizi duygulandırdı. İşte bu duygularla çocuklarımız Cumhuriyetimizin daha nice 100 yılının teminatı olacaktır” dedi. NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Ben de resim sanatı ile ilgilenen biri olarak çocuklarımızın ortaya çıkardığı, Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı tam olarak anlatan bu resimlerin geleceğimizin emin ellerde olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika ve hediye takdiminde bulunulurken Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’ndan Serra Nur Arıcı birinci, Yönder İlkokulu’ndan Hatice Oruç ikinci, Şehit Murat Atsen İlköğretim Okulu’ndan Medine Buğlem Aydın ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.