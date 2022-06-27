Çevikel: Üretim heyecanı kaybedilmemeli
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicilerin yaşanan tüm zorluklara rağmen, üretme, istihdam yaratma ve ihracat yapma çabasını sürdürdüğünü belirterek, bunun sürdürülebilir olması için üretimin önündeki engel ve yüklerin kalkmasını beklerken, yeni engeller konulmaması gerektiğini söyledi.
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicinin tüm olumsuz gelişmelere rağmen üretim heyecanı ve ihracatı artırma çabasını sürdürdüğünü belirterek, “Ekonomik kriz dünyada birçok ülkeyi etkiliyor ancak, başta yüksek enerji maliyetleri olmak üzere sanayicinin çözüm beklediği sorunlara bir an önce el atılmalı” dedi.
TÜGİAD’ın ‘Geleneksel Ege Buluşmaları kapsamında bölgedeki üyeleriyle İzmir’de buluşan Genel Başkan Nilüfer Çevikel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan pandeminin yanı sıra jeopolitik risklerin tüm küresel piyasalarda köklü değişimlere yol açtığını ve ihracat odaklı büyüme yolunda bazı zorlukları ortaya çıkardığını kaydeden Çevikel, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji başta olmak üzere zincirleme fiyat artışına neden olurken, yıllık yüzde 132’yi aşan üretici enflasyonu da iş dünyamızın rekabetçilik gücünü zayıflatan yüksek maliyet tablosunu gözler önüne seriyor. Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracatımız ise yüzde 25.6 artarak 242.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar bize yüksek girdi maliyetleri ve iç piyasadaki dengesizliklere rağmen iş dünyasının istikrarlı bir şekilde ihracat odaklı üretime devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bunun sürdürülebilir olması gerekli” diye konuştu.
Kurlardaki oynaklığın, üreticinin en büyük gider kalemlerinden olan enerji ve hammadde fiyatlarında kaçınılmaz bir yükselişe neden olduğunu hatırlatan Çevikel, “Halen devam eden tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyetlerindeki artışlar, hammadde teminindeki problemlerin olumsuz etkilerine rağmen kararlılıkla üretim yapmaya devam ediyoruz” dedi.