Çevikel: Üretim heyecanı kaybedilmemeli

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevi­kel, sanayicinin tüm olumsuz gelişme­lere rağmen üretim heyecanı ve ihracatı artırma çabasını sürdürdüğünü belirte­rek, “Ekonomik kriz dünyada birçok ül­keyi etkiliyor ancak, başta yüksek enerji maliyetleri olmak üzere sanayicinin çözüm beklediği sorunlara bir an önce el atılmalı” dedi.

TÜGİAD’ın ‘Geleneksel Ege Buluşma­ları kapsamında bölgedeki üyeleriyle İz­mir’de buluşan Genel Başkan Nilüfer Çevikel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi­nin yanı sıra jeopolitik risklerin tüm kü­resel piyasalarda köklü değişimlere yol açtığını ve ihracat odaklı büyüme yo­lunda bazı zorlukları ortaya çıkardığını kaydeden Çevikel, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji başta olmak üzere zincirleme fiyat artışına neden olurken, yıllık yüzde 132’yi aşan üretici enflas­yonu da iş dünyamızın rekabetçilik gü­cünü zayıflatan yüksek maliyet tablosunu gözler önüne seriyor. Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracatımız ise yüzde 25.6 artarak 242.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar bize yüksek girdi maliyetleri ve iç piya­sadaki dengesizliklere rağmen iş dünya­sının istikrarlı bir şekilde ihracat odaklı üretime devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bunun sürdürülebilir olması ge­rekli” diye konuştu.

Kurlardaki oynaklığın, üreticinin en büyük gider kalemlerinden olan enerji ve hammadde fiyatlarında kaçınılmaz bir yükselişe neden olduğunu hatırla­tan Çevikel, “Halen devam eden tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyet­lerindeki artışlar, hammadde teminin­deki problemlerin olumsuz etkilerine rağmen kararlılıkla üretim yapmaya devam ediyoruz” dedi.