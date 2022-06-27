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Çevikel: Üretim heyecanı kaybedilmemeli

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicilerin yaşanan tüm zorluklara rağmen, üretme, istihdam yaratma ve ihracat yapma çabasını sürdürdüğünü belirterek, bunun sürdürülebilir olması için üretimin önündeki engel ve yüklerin kalkmasını beklerken, yeni engeller konulmaması gerektiğini söyledi.

İş Dünyası 27.06.2022, 22:31
Çevikel: Üretim heyecanı kaybedilmemeli

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevi­kel, sanayicinin tüm olumsuz gelişme­lere rağmen üretim heyecanı ve ihracatı artırma çabasını sürdürdüğünü belirte­rek, “Ekonomik kriz dünyada birçok ül­keyi etkiliyor ancak, başta yüksek enerji maliyetleri olmak üzere sanayicinin çözüm beklediği sorunlara bir an önce el atılmalı” dedi.

TÜGİAD’ın ‘Geleneksel Ege Buluşma­ları kapsamında bölgedeki üyeleriyle İz­mir’de buluşan Genel Başkan Nilüfer Çevikel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi­nin yanı sıra jeopolitik risklerin tüm kü­resel piyasalarda köklü değişimlere yol açtığını ve ihracat odaklı büyüme yo­lunda bazı zorlukları ortaya çıkardığını kaydeden Çevikel, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji başta olmak üzere zincirleme fiyat artışına neden olurken, yıllık yüzde 132’yi aşan üretici enflas­yonu da iş dünyamızın rekabetçilik gü­cünü zayıflatan yüksek maliyet tablosunu gözler önüne seriyor. Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracatımız ise yüzde 25.6 artarak 242.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar bize yüksek girdi maliyetleri ve iç piya­sadaki dengesizliklere rağmen iş dünya­sının istikrarlı bir şekilde ihracat odaklı üretime devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bunun sürdürülebilir olması ge­rekli” diye konuştu.

Kurlardaki oynaklığın, üreticinin en büyük gider kalemlerinden olan enerji ve hammadde fiyatlarında kaçınılmaz bir yükselişe neden olduğunu hatırla­tan Çevikel, “Halen devam eden tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyet­lerindeki artışlar, hammadde teminin­deki problemlerin olumsuz etkilerine rağmen kararlılıkla üretim yapmaya devam ediyoruz” dedi.

#TÜGİAD
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