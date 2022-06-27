CEV 34 yıldır nitelikli iş gücü yetiştiriyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan CEV, kalifiye ve ara eleman yetiştiril­mesi konusunda örnek çalışmalar yapı­yor. Uygulamalı eğitim programları ve sosyal projeler de hayata geçiren vakıf, burs programıyla sağladığı eğitim deste­ğinin yanı sıra yenilikçi eğitim modelle­riyle istihdama destek oluyor.

Vakıf, uyguladığı Eklemeli İmalat Dip­loma Programı’nın yanı sıra mesleki bel­gelendirme, kaynakçılık, otomasyon, üretim ve CNC, yalın üretim, katmanlı üretim, yeni nesil iş güvenliği eğitimleri veriyor.

CEV, kurulduğu 1988’den bu yana İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile im­zaladığı protokoller doğrultusunda eği­timler düzenliyor. Bu kapsamda eğitimlere katılan 21 bin 940 kişi Milli Eği­tim Bakanlığı onaylı belge sahibi oldu, 8 bin 845 öğretmen hizmet içi eğitim aldı. Ayrıca 484 mezuna, 954 kişiye mesleki ge­lişim eğitimi verildi. 1906 kişi, 6 ülkeden paydaşlarıyla iş birliği yapan vakfın burs imkanlarından yararlandı, 223 firmanın personeline eğitim imkanı sağlandı.

Vakfın eğitim ve burs imkanlarından 34 yılda 34 bin 129 kişi faydalandı.