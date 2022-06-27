CEV 34 yıldır nitelikli iş gücü yetiştiriyor
Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefiyle Coşkunöz Holding’in kurucusu Mehmet Kemal Coşkunöz tarafından 34 yıl önce faaliyete geçirilen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), meslek edindirme kurslarıyla istihdama katkı sağlıyor.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan CEV, kalifiye ve ara eleman yetiştirilmesi konusunda örnek çalışmalar yapıyor. Uygulamalı eğitim programları ve sosyal projeler de hayata geçiren vakıf, burs programıyla sağladığı eğitim desteğinin yanı sıra yenilikçi eğitim modelleriyle istihdama destek oluyor.
Vakıf, uyguladığı Eklemeli İmalat Diploma Programı’nın yanı sıra mesleki belgelendirme, kaynakçılık, otomasyon, üretim ve CNC, yalın üretim, katmanlı üretim, yeni nesil iş güvenliği eğitimleri veriyor.
CEV, kurulduğu 1988’den bu yana İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller doğrultusunda eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda eğitimlere katılan 21 bin 940 kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi oldu, 8 bin 845 öğretmen hizmet içi eğitim aldı. Ayrıca 484 mezuna, 954 kişiye mesleki gelişim eğitimi verildi. 1906 kişi, 6 ülkeden paydaşlarıyla iş birliği yapan vakfın burs imkanlarından yararlandı, 223 firmanın personeline eğitim imkanı sağlandı.
Vakfın eğitim ve burs imkanlarından 34 yılda 34 bin 129 kişi faydalandı.