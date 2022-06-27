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CEV 34 yıldır nitelikli iş gücü yetiştiriyor

Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefiyle Coşkunöz Holding’in kurucusu Mehmet Kemal Coşkunöz tarafından 34 yıl önce faaliyete geçirilen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), meslek edindirme kurslarıyla istihdama katkı sağlıyor.

İş Dünyası 27.06.2022, 22:34
CEV 34 yıldır nitelikli iş gücü yetiştiriyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan CEV, kalifiye ve ara eleman yetiştiril­mesi konusunda örnek çalışmalar yapı­yor. Uygulamalı eğitim programları ve sosyal projeler de hayata geçiren vakıf, burs programıyla sağladığı eğitim deste­ğinin yanı sıra yenilikçi eğitim modelle­riyle istihdama destek oluyor.

Vakıf, uyguladığı Eklemeli İmalat Dip­loma Programı’nın yanı sıra mesleki bel­gelendirme, kaynakçılık, otomasyon, üretim ve CNC, yalın üretim, katmanlı üretim, yeni nesil iş güvenliği eğitimleri veriyor.

CEV, kurulduğu 1988’den bu yana İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile im­zaladığı protokoller doğrultusunda eği­timler düzenliyor. Bu kapsamda eğitimlere katılan 21 bin 940 kişi Milli Eği­tim Bakanlığı onaylı belge sahibi oldu, 8 bin 845 öğretmen hizmet içi eğitim aldı. Ayrıca 484 mezuna, 954 kişiye mesleki ge­lişim eğitimi verildi. 1906 kişi, 6 ülkeden paydaşlarıyla iş birliği yapan vakfın burs imkanlarından yararlandı, 223 firmanın personeline eğitim imkanı sağlandı.

Vakfın eğitim ve burs imkanlarından 34 yılda 34 bin 129 kişi faydalandı.

#CEV
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