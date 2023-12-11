Çağan “Depremden sonra ekonomi durur”

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Marmara Denizi’nde beklenen deprem İstanbul başta olmak üzere şehrimizi de etkileyecek. Öncesinde ve deprem sırasında alınacak önlemler yaşanacak hasarın boyutunu azaltmak açısından çok önemli. Depremde konutların yanı sıra sanayi tesislerinin de depreme dayanıklı olması ülke ekonomi açısından büyük önem arz ediyor. Ekonominin merkezi olan Marmara bölgesinde yaşanacak büyük depremde sanayi tesislerinin zarar görmesi ekonomimizi durma noktasına getirebilir” şeklinde konuştu.