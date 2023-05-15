BUTTİM’İN avantajları Belarus iş dünyasını cezbediyor

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki dış ticaret heyeti, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. BUTTİM’in ticaret hacmi ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi alan heyet ile yapılan görüşmede iki ülke arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Hem BUTTİM’in, hem de Belarus’un ticaret hacimleri doğrultusunda önemli ortaklaşa çalışmaların hayata geçirilebileceğini kaydeden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Amacımız, iki ülke arasında ortak iş birliği yapılacak alanları saptayarak buralara yönelik yatırım yapmak. Bu iş birliği sayesinde 500 bin dolar olan Belarus ile ihracat hacmimizi daha da artıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.