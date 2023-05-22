BUTTİM’den HOMETEX’e rekor katılım
Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM), Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na bu yıl da yoğun katılım sağladı.
BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Fuar, daha ilk günden yoğun ilgiyle açıldı. Ziyaretçi sayısında artış olduğunu gözlemledik. Yabancı alıcıların fuara adeta akın etmesi de sektör temsilcilerini çok mutlu etti. Bu yıl daha da iyisi gerçekleştiriliyor. Bu fuarla her yıl üzerine yeni bir taş konularak ülkemizin üretim gücüne, ihracatına, istihdamına önemli katkılar sağlanıyor” dedi. HOMETEX’in dünyadaki ev tekstili sektörünün en önemli buluşmalarından biri olduğunun da altını çizen Şengül, “HOMETEX, dünya çapında ev tekstili sektörünün en önemli üç fuarından biri konumunda ama biz bunu ilk sıraya taşıyacak güç ve kapasiteye sahibiz. Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KFA Fuarcılık, TETSİAD, iş insanları dernekleri, sivil toplum kuruluşları olmak üzere gücümüze güç katıyoruz. Biz BUTTİM olarak da her yıl daha fazla katılımla HOMETEX’de yer alıyoruz. Bu yıl da kat maliklerimizle birlikte 67 firmamızla fuarda yer aldık” ifadelerini kullandı.