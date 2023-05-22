BUTTİM’den HOMETEX’e rekor katılım

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Fuar, daha ilk günden yoğun ilgiyle açıldı. Ziyaretçi sayısında artış olduğunu gözlemledik. Yabancı alı­cıların fuara adeta akın etmesi de sektör temsilcilerini çok mutlu etti. Bu yıl daha da iyisi gerçekleştiriliyor. Bu fuarla her yıl üzerine yeni bir taş konularak ülke­mizin üretim gücüne, ihracatına, istih­damına önemli katkılar sağlanıyor” dedi. HOMETEX’in dünyadaki ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaların­dan biri olduğunun da altını çizen Şen­gül, “HOMETEX, dünya çapında ev tekstili sektörünün en önemli üç fuarın­dan biri konumunda ama biz bunu ilk sıraya taşıyacak güç ve kapasiteye sahi­biz. Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KFA Fuarcılık, TETSİAD, iş insanları der­nekleri, sivil toplum kuruluşları olmak üzere gücümüze güç katıyoruz. Biz BUT­TİM olarak da her yıl daha fazla katı­lımla HOMETEX’de yer alıyoruz. Bu yıl da kat maliklerimizle birlikte 67 firma­mızla fuarda yer aldık” ifadelerini kullandı.