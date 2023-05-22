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BUTTİM’den HOMETEX’e rekor katılım

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM), Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na bu yıl da yoğun katılım sağladı.

İş Dünyası 22.05.2023, 17:53
BUTTİM’den HOMETEX’e rekor katılım

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Fuar, daha ilk günden yoğun ilgiyle açıldı. Ziyaretçi sayısında artış olduğunu gözlemledik. Yabancı alı­cıların fuara adeta akın etmesi de sektör temsilcilerini çok mutlu etti. Bu yıl daha da iyisi gerçekleştiriliyor. Bu fuarla her yıl üzerine yeni bir taş konularak ülke­mizin üretim gücüne, ihracatına, istih­damına önemli katkılar sağlanıyor” dedi. HOMETEX’in dünyadaki ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaların­dan biri olduğunun da altını çizen Şen­gül, “HOMETEX, dünya çapında ev tekstili sektörünün en önemli üç fuarın­dan biri konumunda ama biz bunu ilk sıraya taşıyacak güç ve kapasiteye sahi­biz. Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KFA Fuarcılık, TETSİAD, iş insanları der­nekleri, sivil toplum kuruluşları olmak üzere gücümüze güç katıyoruz. Biz BUT­TİM olarak da her yıl daha fazla katı­lımla HOMETEX’de yer alıyoruz. Bu yıl da kat maliklerimizle birlikte 67 firma­mızla fuarda yer aldık” ifadelerini kullandı.

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