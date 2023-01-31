BUSİAD’da Ebeveynler ve Çocukları buluşuyor

BUSİAD Ailesi içindeki iletişim ve da­yanışmayı daha üst noktalara taşıyan Ebeveynler ve Çocukları Toplantısı’nın konukları Türkiye Sanayicileri ve İş İn­sanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Orhan Turan ve oğlu ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan olacak. Derneğin marka etkinlik­lerinden olan Ebeveynler ve Çocukları Toplantısı’na BUSİAD üyeleri, eşleri ve iş hayatına atılmış çocukları katılacak.

PodyumPark Podyum Davet’te 7 Şubat Salı günü düzenlenecek etkin­likte Orhan Turan ve Ozan Turan Turan söyleşinin yanı sıra yeni üyelere rozet takdimi de yapılacak.