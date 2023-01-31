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BUSİAD’da Ebeveynler ve Çocukları buluşuyor
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel hale gelen ve üyelerin en çok ilgisini çeken etkinliklerinden biri olan Ebeveynler ve Çocukları Toplantısı 7 Şubat Salı günü düzenlenecek.
İş Dünyası 31.01.2023, 00:12
BUSİAD Ailesi içindeki iletişim ve dayanışmayı daha üst noktalara taşıyan Ebeveynler ve Çocukları Toplantısı’nın konukları Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve oğlu ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan olacak. Derneğin marka etkinliklerinden olan Ebeveynler ve Çocukları Toplantısı’na BUSİAD üyeleri, eşleri ve iş hayatına atılmış çocukları katılacak.
PodyumPark Podyum Davet’te 7 Şubat Salı günü düzenlenecek etkinlikte Orhan Turan ve Ozan Turan Turan söyleşinin yanı sıra yeni üyelere rozet takdimi de yapılacak.
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