BUSİAD’da aidat 14 bin TL’ye çıkarıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), 44. Olağan Mali Genel Kurulunu ger­çekleştirdi. Divan Baş­kanlığını İbrahim Yaşar, Yardımcılığını Ramazan Kaya ve Katipliği Efe Ku­ruoğlu’nun gerçekleştir­diği Genel Kurul’un açılı­şında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kü­çükkayalar, gö­reve geldikleri 15 Ocak 2022’den iti­baren genç ve ka­dın üye kazanı­mına özel bir önem verdiklerini ifade ederek, bir yılda 29 yeni üye yaptıklarını ve ka­dın üye sayısının da 21’den 31’e yükseldiğini söyledi. “Genç BUSİAD çalışmalarıyla geleceği­mize elimizi uzatırken, 26 Aralık 2022’de gerçekleş­tirdiğimiz geleneksel yıl­başı yemeğinde hayatta olan 5 kurucumuza Onur Üyeliği vererek kökleri­mize de sahip çıktık” di­yen Küçükkayalar, 45 ya­şındaki BUSİAD’ın Bursa’ya sahip çıkan bir vizyon belgesi açıklamak için çalıştığını da kay­detti. Küçükkayalar, “Bursa’mızı sanayi, tarım ve turizm kenti olarak gö­rüyoruz. Hedefimiz Yaşa­nabilir bir Bursa. Bu yaşa­nabilirliği de dijital, yeşil ve toplumsal dönü­şümde görüyo­ruz” dedi. Kü­çükkayalar, “Malum seçim yılına girdik. So­nuç ne olursa olsun ülkemize ve insanımıza güveniyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye için iyi olacağına inancımız tam. İş insanı olarak; her sevi­yede güven ortamının oluşturulması, tüm sek­törlerde istikrarın sağlan­ması ve kalıcı öngörüle­bilirliğin olması gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.

Yıllık aidat 14 bin li­raya, giriş aidatı ise 28 bin liraya yükseltildi.