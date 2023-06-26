BUSİAD yaza ‘merhaba’ dedi

BUSİAD Evi bahçesinde yapılan Yaza Merhaba Gecesinin ana konusunu, BUSİAD’ın deprem bölge­sinde yaptığı çalışmalar ve bölgeye gerçekleştirilen ziyarete ilişkin izle­nimler oluşturdu.

BUSİAD yönetim Kurulu Başkanı Küçükkayalar, deprem nedeniyle üyelerle buluşmaların sekteye uğra­dığını ifade ederek, “Ancak biz bu sı­rada, faaliyetlerimizi sürdürdük” dedi. Yapılan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, Bursa vizyonu çalışması ve ha­zırlanan afet rehberlerine de değindi.

Yeni oluşan Meclis ve Hükümet­ten de beklentilerini dile getiren Kü­çükkayalar, “Güven ve istikrar ortamının en kısa sürede sağlanma­sını diliyoruz ve bekliyoruz. Biliyoruz ki güven ve istikrar bize öngörülebi­lirliği getirir. Bu üç koşul ne kadar kısa sürede sağlanabilirse bizler de yeni yüzyılımızın olmazsa olmazı olan “Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümler” üzerine o kadar daha çabuk eğilir ve daha etkin çalışmalar yaparız.

Unutmayalım ki ülkemizin daha hızlı, daha dengeli, daha verimli, daha çevreci, daha katma değerli, daha sosyal, kısacası daha fazla kal­kınması bu üçlü dönüşümü olabildi­ğince çabuk başarmasından geçmek­tedir” dedi.

Küçükkayalar konuşmasında BU­SİAD olarak deprem bölgesine ger­çekleştirdikleri yardımlardan ve bölgeye gerçekleştirdikleri ziyarete de değindi. Deprem bölgesine gidene kadar, iyi bir iş yapmanın huzuru içinde olduklarını kaydeden Küçük­kayalar, “Ancak, yaptıklarımızın ne kadar yetersiz olduğunu bölgeye gi­dince anladık.

Ülke olarak henüz sadece acil du­ruma çözümler üretme aşamasında­yız. Bu gerçeğe uygun hareket etmemiz gerektiği, özellikle BUSİAD Mutfağımızın hiç değilse yaz boyu bölgede çalışmaya devam etmesinin şart olduğuna karar verdik” dedi.