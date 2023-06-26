BUSİAD yaza ‘merhaba’ dedi
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, iş insanlarından deprem bölgesine desteklerini sürdürmelerini istedi.
BUSİAD Evi bahçesinde yapılan Yaza Merhaba Gecesinin ana konusunu, BUSİAD’ın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ve bölgeye gerçekleştirilen ziyarete ilişkin izlenimler oluşturdu.
BUSİAD yönetim Kurulu Başkanı Küçükkayalar, deprem nedeniyle üyelerle buluşmaların sekteye uğradığını ifade ederek, “Ancak biz bu sırada, faaliyetlerimizi sürdürdük” dedi. Yapılan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, Bursa vizyonu çalışması ve hazırlanan afet rehberlerine de değindi.
Yeni oluşan Meclis ve Hükümetten de beklentilerini dile getiren Küçükkayalar, “Güven ve istikrar ortamının en kısa sürede sağlanmasını diliyoruz ve bekliyoruz. Biliyoruz ki güven ve istikrar bize öngörülebilirliği getirir. Bu üç koşul ne kadar kısa sürede sağlanabilirse bizler de yeni yüzyılımızın olmazsa olmazı olan “Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümler” üzerine o kadar daha çabuk eğilir ve daha etkin çalışmalar yaparız.
Unutmayalım ki ülkemizin daha hızlı, daha dengeli, daha verimli, daha çevreci, daha katma değerli, daha sosyal, kısacası daha fazla kalkınması bu üçlü dönüşümü olabildiğince çabuk başarmasından geçmektedir” dedi.
Küçükkayalar konuşmasında BUSİAD olarak deprem bölgesine gerçekleştirdikleri yardımlardan ve bölgeye gerçekleştirdikleri ziyarete de değindi. Deprem bölgesine gidene kadar, iyi bir iş yapmanın huzuru içinde olduklarını kaydeden Küçükkayalar, “Ancak, yaptıklarımızın ne kadar yetersiz olduğunu bölgeye gidince anladık.
Ülke olarak henüz sadece acil duruma çözümler üretme aşamasındayız. Bu gerçeğe uygun hareket etmemiz gerektiği, özellikle BUSİAD Mutfağımızın hiç değilse yaz boyu bölgede çalışmaya devam etmesinin şart olduğuna karar verdik” dedi.