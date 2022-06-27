BUSİAD ve BUİKAD’dan limit aşım uyarısı

Türkiye Limit Aşım Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, Bir kişinin 1 yıl içinde kullanabileceği ekolojik hakların ne zaman tükendiğini gösteren limit aşımının geçen yıl Türkiye için hesaplanan 22 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Zaman hızla akıp giderken bir yandan da dünyanın kaynaklarını tüketmek ile ilgili insanoğlunun istekleri, beklentileri her geçen gün artıyor. Bizler doğanın dengesini bozdukça, doğa bozulan dengesini ve sınırlarını koruyacak şekilde davranıyor” dedi.

Eroğlu’nun ardından konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, “Üretim ve tüketim anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu dünyanın tek sahibi olmadığımız gibi, gidecek başka bir evimiz ya da başka bir iş yerimiz de yok. Kaynaklarımızı tüketmek, aslında bir anlamda kendimizi tüketmek oluyor” diye konuştu.