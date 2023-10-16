BUSİAD ödülleri açıklandı

BUSİAD’dan yapılan açıklamada, pandemi sürecinde kesintiye uğrayan, “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödüllerinin” 18 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, 2022 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verilen ödüller;

“Doğan Ersöz Ödülü Ali İhsan Yeşilova, BUSİAD Özel Başarı Ödülü Dr. Erol Kılıç, BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü Ömer Kızıl, BUSİAD Meslek Ödülü Fikret Kurtuldu, BUSİAD Eğitim Ödülü Emine Örnek, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü Kâmil ve Mehmet Durkut Kardeşler” şeklinde açıklandı.