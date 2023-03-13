BUSİAD Mutfak 2 bin kişiye yemek hazırlıyor

Depremin ilk gününden iti­baren, üyeleriyle AFAD arasında koordinasyon sağla­yan ve bölgeye iş makinesi ve konteynerlerin ulaşması için lo­jistik desteğin yanı sıra, yiyecek, su, giyim , soba , hijyen mal­zeme , sahra tuvaleti gibi ihti­yaçları üyeleri nezdinde karşılayan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), şimdi de Hatay’ın Samandağ il­çesinde kurulan sahra mutfa­ğında sıcak yemek ihtiyacını gideriyor.

Bölgeye ilk günlerde giden Bursalı kardeşler Kamil ve Meh­met Durkut’un mobil mutfağı­nın ihtiyaçlarını gidermeye başlayan BUSİAD, ramazan ayı boyunca da üyelerinden gelen yardımlarla hizmet verecek olan BUSİAD Mutfağında gerek kuru gıdaların, gerekse servis malzemelerinin teminini ger­çekleştirecek. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükka­yalar, “Ülkemizi derinden sar­san depremin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bölge insanının ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar yerinde çözmek çok önemli. O nedenle ilk günden itibaren vicdan sa­hibi, yardımsever bir millet ol­duğumuzu gösteren tüm halkımıza, şükranlarımızı ilet­meyi bir borç biliyoruz. Bursa iş dünyası da bu konuda çok iyi bir sınav vermiştir” dedi.