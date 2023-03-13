BUSİAD Mutfak 2 bin kişiye yemek hazırlıyor
Depremin ilk gününden itibaren, üyeleriyle AFAD arasında koordinasyon sağlayan ve bölgeye iş makinesi ve konteynerlerin ulaşması için lojistik desteğin yanı sıra, yiyecek, su, giyim , soba , hijyen malzeme , sahra tuvaleti gibi ihtiyaçları üyeleri nezdinde karşılayan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), şimdi de Hatay’ın Samandağ ilçesinde kurulan sahra mutfağında sıcak yemek ihtiyacını gideriyor.
Bölgeye ilk günlerde giden Bursalı kardeşler Kamil ve Mehmet Durkut’un mobil mutfağının ihtiyaçlarını gidermeye başlayan BUSİAD, ramazan ayı boyunca da üyelerinden gelen yardımlarla hizmet verecek olan BUSİAD Mutfağında gerek kuru gıdaların, gerekse servis malzemelerinin teminini gerçekleştirecek. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Ülkemizi derinden sarsan depremin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bölge insanının ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar yerinde çözmek çok önemli. O nedenle ilk günden itibaren vicdan sahibi, yardımsever bir millet olduğumuzu gösteren tüm halkımıza, şükranlarımızı iletmeyi bir borç biliyoruz. Bursa iş dünyası da bu konuda çok iyi bir sınav vermiştir” dedi.