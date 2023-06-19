BUSİAD Enerji Grubu’nda gündem şarj istasyonları

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu, “Elektrikli araç şarj istasyonları ile tanışın” başlıklı çevrim içi bir toplantı düzenledi. Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek de, “Şarj istasyon sayısı artmadıkça elektrikli araç sayısı da hızla artmaz” dedi.

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu’nun düzenlediği “Elektrikli araç şarj istasyonları ile tanışın” başlıklı çevrim içi toplantıda; elektrikli araçlar ve hibrit araçların Türkiye ve dünyada geleceği, şarj istasyonlarının şebekeye olan etkisi ve yatırımlar, servis sağlayıcı iş modelleri ile kamudan ve tüketiciden beklentiler, şarj ünitesi seçimi ve istasyon tasarımı, vergiye tabi olmayan kuruluşlarda gelir paylaşım yöntemi konuları ele alındı.

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Üyesi Cemil Sevinç’in moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Dermeği (TEHAD) Kurucu Başkanı Berkan Bayram, UEDAŞ Yatırım Direktörü Ahmet Berk, Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Başkanı Berkan Bayram, “2011 yılında ilk kez Bursa’da Fluence ZE aracı yola çıkmıştı. Dünyada 40 bin elektrikli araç vardı. 2016 gibi hibrid araçlar üretilmeye başladı. 2019’da TOGG duyuruldu. Şimdi Türkiye’de elektrikli araçlar yüzde 1’e ulaştı” dedi.

Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek de, “Şarj istasyon sayısı artmadıkça elektrikli araç sayısı da hızla artmaz” diyerek, “Tunçmatik, araç şarj istasyonlarını kendi, milli imkanlarla yapar. 2030’da 300 milyon adet elektrikli araç öngörülüyor” ifadesini kullandı. Metlek, Tunçmatik tarafından yapılan istasyon modelleri hakkında bilgiler de verdi.