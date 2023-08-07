Bursa’da esnaflar dijitalleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen projede, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) de ortak olarak yer alıyor.

Ahilik geleneğinin dijital dünyaya uyumlu devam etmesi, esnafın klasik ticarette ihtiyaç duyduğu noktalara çözüm sağlayarak en iyi koşullarda e-ticarette de yer almalarının sağlanması amaçlanan proje, BTÜ Mimar Sinan Kampüsü’ndeki toplantıda tanıtıldı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, bu çalışmaya bir yıldır titizlikle hazırlandıklarını ifade ederek, “Artık her esnaf, cep telefonunda, internette bir işletmesi daha olması gerektiğini biliyor. Bu konuda hem yol gösterebilmek hem de yardım edebilmek için genç arkadaşlarımızla yaptıklarımızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticaret alanında yer almasının zorunlu hale geldiğini anlattı.

Tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Fethi Yıldız, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ile diğer ilgililer katıldı.