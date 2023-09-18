banner6

banner34

Son Dakika

Bursa vizyonu STK’lara anlatıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, uzun bir çalışmanın sonunda hazırlanan “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesini, sivil toplum örgütleri, organize sanayi bölgeleri ve meslek odası temsilcilerine anlattı.

İş Dünyası 18.09.2023, 22:22
Bursa vizyonu STK’lara anlatıldı

Nilüfer Organize Sanayi Böl­gesi Müdürlüğü Toplantı Sa­lonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Küçükkayalar, “Sanayi tarım ve turizm ile gelişen, bunun için dijital, yeşil ve toplumsal dönü­şümü gerçekleştirmiş bir Bursa için el ele diyerek yola çıktıklarını” söy­ledi. Küçükkayalar, sanayinin tarım alanlarına dokunmadan bu üç alanın birlikte uyum içinde ya­şama olanağının olduğunu da ra­kamlarla açıkladı. Somut öneriler de sunan Küçükkayalar’a katılımcı­lardan katkı, destek ve yeni öneri­ler de geldi.

#STK #BUSİAD #Sanayi #tarım #Turizm
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18