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Bursa vizyonu STK’lara anlatıldı
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, uzun bir çalışmanın sonunda hazırlanan “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesini, sivil toplum örgütleri, organize sanayi bölgeleri ve meslek odası temsilcilerine anlattı.
İş Dünyası 18.09.2023, 22:22
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Küçükkayalar, “Sanayi tarım ve turizm ile gelişen, bunun için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş bir Bursa için el ele diyerek yola çıktıklarını” söyledi. Küçükkayalar, sanayinin tarım alanlarına dokunmadan bu üç alanın birlikte uyum içinde yaşama olanağının olduğunu da rakamlarla açıkladı. Somut öneriler de sunan Küçükkayalar’a katılımcılardan katkı, destek ve yeni öneriler de geldi.
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