Bursa vizyonu STK’lara anlatıldı

Nilüfer Organize Sanayi Böl­gesi Müdürlüğü Toplantı Sa­lonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Küçükkayalar, “Sanayi tarım ve turizm ile gelişen, bunun için dijital, yeşil ve toplumsal dönü­şümü gerçekleştirmiş bir Bursa için el ele diyerek yola çıktıklarını” söy­ledi. Küçükkayalar, sanayinin tarım alanlarına dokunmadan bu üç alanın birlikte uyum içinde ya­şama olanağının olduğunu da ra­kamlarla açıkladı. Somut öneriler de sunan Küçükkayalar’a katılımcı­lardan katkı, destek ve yeni öneri­ler de geldi.