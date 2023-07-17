Bursa OSB’de gündem fabrika yangınları

Bursa OSB ve BOSİAD tarafından TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Bursa AFAD ile ortaklaşa düzenlenen “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği” konulu sempozyum Bursa OSB Çok Amaçlı Salon’da yapıldı.

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyuma TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erkan Tekin Mutlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Burak Özgen, BURSA AFAD Endüstriyel Tesislerde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Olaylarında Müdahale Sorumlusu Mustafa Uybadin, Bursa OSB İSG Sağlık ve İtfaiye Yöneticisi Arif Özçelebi konuşmacı olarak katıldı.

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin, “Endüstriyel tesislerde yangın güvenliği son derece önemlidir. Çünkü bir yangın hem çalışanların hem de tesisisin güvenliğini tehdit edebilir. Her tesisin kendi özelliklerine ve risklerine göre tedbirler alması gerekebilir” dedi.

Yaklaşık 1 yıl kadar önce kendi firmalarında da bir yangın felaketi yaşadıklarını hatırlatarak konunun ciddiyetine ve önemine dikkat çeken Sempozyumun Moderatörü BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, “Kişisel tecrübem şirketlerde yangın, o gün olmuyor; Yapılan ihmallerle, tedbirsizliklerle aylar öncesinde başlıyor. Yangın, sadece bunların bir sonucu” diye konuştu.