Bursa OSB yeşil OSB olma yolunda

Abdullah Bayrak’ın Divan Başkanlığı, Özgür Şahin ile Rasim Çağan’ın da Divan Kurulu Üyeliği yaptığı Genel Kurulda konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, geride bıraktıkları dönemin altyapı yatırımlarından ekonomik temaslara, üye ilişkilerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar dolu dolu geçtiğini söyledi.

Durmaz, bu dönemde yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Emek Köy Su Depoları ile OSB’miz arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik su hattında revizyon çalışması yaptık. Buradaki çelik boruları polietilen borularla değiştirerek proses suyu iletim hattının yenilenmesini tamamladık. BOSEN şalt sahasında trafo değişimlerini gerçekleştirdik. Atıksu arıtma tesisimizle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız devam etmekte olup bu kapsamda AAT 2 Biyolojik Arıtma revizyonunu tamamladık.”

Bölge sanayicilerine tek durak ofis hizmet anlayışı ile hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Hüseyin Durmaz, Yeşil OSB statüsü almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını dile getirdi. Durmaz, bu durumun Bursa OSB’yi pozitif yönde ayrıştıracağına dikkat çekerek, “Tasarruf, verimlilik, sürdürebilirlik, global ortamda ihracat yapan firmalarımıza rekabet üstünlüğü ile birlikte ihracatlarında artış sağlayacak. Bu kapsamda karbon salınımını düşürmek suretiyle her zaman önem verdiğimiz çevre hassasiyetlerine de yoğunlaşmış olacağız” şeklinde konuştu.