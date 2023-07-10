Bursa İl Milli Eğitim Müdürü değişti

Seyit Ali Büyük’ün ye­rine İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlü­ğü’nden atanan yeni Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, düzenle­nen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Dr. Alirei­soğlu, Samsun’un 9 Mayıs İl­çesinde 1970 yılında doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Samsun’da bitir­dikten sonra 1999 yılında İstanbul Üniver­sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü­mü’nden mezun oldu. 1995 yılında öğret­menliğe başlayan Ahmet Alireisoğlu 2005 yılına kadar çeşitli ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak çalıştı. Meslek hayatını 2005 yılında eğitim yöneticisi olarak sür­dürürken okul müdürlerinin yetişme-sine daha nitelikli hale getirilmesi hedefini gözeten çeşitli sivil toplum organizasyon­larının gerçekleştirdiği farklı projelerde yer aldı. 2014 yılında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaya başladı.