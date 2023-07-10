Bursa İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Bursa İl Milli Eğitim’in yeni müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu oldu.
Seyit Ali Büyük’ün yerine İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden atanan yeni Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Dr. Alireisoğlu, Samsun’un 9 Mayıs İlçesinde 1970 yılında doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Samsun’da bitirdikten sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında öğretmenliğe başlayan Ahmet Alireisoğlu 2005 yılına kadar çeşitli ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak çalıştı. Meslek hayatını 2005 yılında eğitim yöneticisi olarak sürdürürken okul müdürlerinin yetişme-sine daha nitelikli hale getirilmesi hedefini gözeten çeşitli sivil toplum organizasyonlarının gerçekleştirdiği farklı projelerde yer aldı. 2014 yılında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmaya başladı.