Son Dakika
Bursa havacılığına “UTEK” dopingi
İş Dünyası 16.10.2023, 19:13
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) öncülüğünde kurulan Uzay Havacılık Teknoloji ve Eğitim A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren UTEK Uçuş Akademisi’nde eğitimlerini tamamlayan pilotlar Yenişehir Havalimanı’nda düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldılar.
UTEK Uçuş Akademisi’nin Pilot Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, UTEK Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gök, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, UTEK ve BUMİAD yöneticileri ile pilotların aileleri katıldı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1429'uncu Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1428'inci Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023