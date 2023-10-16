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Bursa havacılığına “UTEK” dopingi

İş Dünyası 16.10.2023, 19:13
Bursa havacılığına “UTEK” dopingi

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) öncülü­ğünde kurulan Uzay Hava­cılık Teknoloji ve Eğitim A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren UTEK Uçuş Aka­demisi’nde eğitimlerini tamamlayan pilotlar Yenişe­hir Havalimanı’nda düzenlenen törenle mezu­niyet belgelerini aldılar.

UTEK Uçuş Akademi­si’nin Pilot Eğitimi Mezuni­yet Töreni’ne Yenişehir Kaymakamı Mustafa Gü­ney, Yenişehir Garnizon Komutanı Hava Uçak Ba­kım Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Bele­diye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, UTEK Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gök, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, UTEK ve BUMİAD yöneticileri ile pilotların ai­leleri katıldı.

#UTEK
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