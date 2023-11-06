‘Bursa Food Point’ yabancıların ilgi odağı oldu
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti programı kapsamında Bursa gıda sektörü temsilcileri 30 ülkeden 200’e yakın yabancı alıcı ile bir araya geldi. Etkinlikte 2 gün boyunca 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Türkiye’nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, sektörlerin ihracatını artırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşlenmiş gıda ve dondurulmuş gıda sektörlerine yönelik yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Bursalı firmalar, bu yıl 6.’sı düzenlenen “Bursa Food Point” alım heyeti etkinliğinde yabancı alıcılarla buluştu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcının katıldığı etkinlikte 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bursa Food Point’e Almanya, İsviçre, Balkan ülkeleri, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan başta olmak üzere gıda sektörünün başlıca hedef pazarlarından önemli alıcılar katıldı.
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