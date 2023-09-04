Bursa AFSİAD kuruldu
Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Deneği kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda İlker Duran’ın yer aldığı AFSİAD’da Başkan Yardımcılığı koltuğundaysa İdris Doğrul ve Recep Yıldırım bulunuyor. Derneğin Genel Sekreteri Mine Erkol, Muhasip Üye Yakup Kayıhan olurken, Yönetim Kurulu ise Abdullah Bayrak, Bülent Yaşar, Hakan Donmaz ve Cihat Kuş’tan oluştu.
Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanlarını dernek çatısı altında buluşturarak işbirliğini güçlendirmek ve iki kentin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, “Bursa ve Afyonkarahisar’ı bir araya getirecek ticari, sosyal ve kültürel projeler hazırlayarak iki güzide şehrimizin işbirliklerini artırmayı planlıyoruz.
Birbirinden kıymetli 9 kişiden oluşan kurucular kurulumuzu oluşturarak Afyonkarahisar’ımız için çok anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa AFSİAD dernek başvurumuzu yaptık. Bursa’mıza ve Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.