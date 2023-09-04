Bursa AFSİAD kuruldu

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Deneği kuruldu. Yöne­tim Kurulu Başkanlığı’nda İlker Duran’ın yer aldığı AFSİAD’da Başkan Yardımcılığı koltuğundaysa İdris Doğrul ve Recep Yıl­dırım bulunuyor. Derneğin Genel Sekre­teri Mine Erkol, Muhasip Üye Yakup Kayıhan olurken, Yönetim Kurulu ise Abdullah Bayrak, Bülent Yaşar, Hakan Donmaz ve Cihat Kuş’tan oluştu.

Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanlarını dernek çatısı altında buluştu­rarak işbirliğini güçlendirmek ve iki ken­tin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Bursa AFSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı İlker Duran, “Bursa ve Af­yonkarahisar’ı bir araya getirecek ticari, sosyal ve kültürel projeler hazırlayarak iki güzide şehrimizin işbirliklerini artır­mayı planlıyoruz.

Birbirinden kıymetli 9 kişiden oluşan kurucular kurulumuzu oluşturarak Af­yonkarahisar’ımız için çok anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa AF­SİAD dernek başvurumuzu yaptık. Bur­sa’mıza ve Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.