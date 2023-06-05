Bursa 250 Büyük Firma Araştırması başvuruları başladı

BTSO, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022 yılı hazırlıklarına başladı. 25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması, firmaların 2022 yılı performanslarını ortaya koyacak. Araştırmaya katılabilme alt sınırı net üretimden satışlarda 120 milyon TL olarak belirlenirken, firmalar www.ilk250.org.tr internet adresinde yer alan anket formunu kendilerine verilen kurum numarası ve şifre ile doldurarak başvuru yapabiliyor.

Son tarih 9 Haziran

Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2022 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını [email protected] adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 9 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.