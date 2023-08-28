Burkay’dan finansman çağrısı
BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Burkay, BTSO’nun meslek komiteleri ve sektör konseylerinin çalışmalarıyla sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Burkay, geçtiğimiz hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Bursa iş dünyasının taleplerini ilgili bakanlıklara aktardıklarını söyledi.
Türkiye’nin 3 yıllık yol haritasının çizileceği orta vadeli program için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Burkay, şöyle devam etti: “Yeni ekonomi programında stratejik öneme haiz yatırımlardan feragat etmeden, enflasyon ve cari açık sorunlarını tetikleyen verimsiz tüketim ve yatırım harcamalarını kontrol altında tutan bir anlayışı da mutlaka bu dönemde hâkim kılmalıyız. Dönüşüm ve verimlilik odaklı nitelikli yatırımlarla, üstün olduğumuz ve küresel üstünlük kazanabileceğimiz alanlara ayıracağımız kaynaklar ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynayacaktır.”