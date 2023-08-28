Burkay’dan finansman çağrısı

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Bi­nası’nda gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Burkay, BTSO’nun mes­lek komiteleri ve sektör konsey­lerinin çalışmalarıyla sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir kurum olduğunu söy­ledi. Başkan Burkay, geçtiğimiz hafta An­kara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cev­det Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Bursa iş dünyasının taleplerini ilgili bakanlık­lara aktardıklarını söyledi.

Türkiye’nin 3 yıllık yol haritasının çizile­ceği orta vadeli program için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Burkay, şöyle de­vam etti: “Yeni ekonomi programında stratejik öneme haiz yatırımlardan fera­gat etmeden, enflasyon ve cari açık sorun­larını tetikleyen verimsiz tüketim ve yatı­rım harcamalarını kontrol altında tutan bir anlayışı da mutlaka bu dönemde hâ­kim kılmalıyız. Dönüşüm ve verimlilik odaklı nitelikli yatırımlarla, üstün olduğu­muz ve küresel üstünlük kazanabileceği­miz alanlara ayıracağımız kaynaklar ülke­mizin hedeflerini gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynayacaktır.”