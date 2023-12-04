BUMKAD ulusala açılıyor
BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “Çalışmalarımız ülke çapında ses getirmeye başladı. Farklı illerden BUMKAD’ı Türkiye geneline taşımamız için talepler var. Hep birlikte Türkiye genelinde yapılanacağız” şeklinde konuştu.
NOSAB’daki Gastro Sanayi’de gerçekleştirilen toplantıda BUMKAD’ın çalışma ve hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, kadınların her alanda olduğu gibi mühendislik dalında da faaliyet ve etkilerini arttırmak için geliştirdikleri projeleri ve çalışmaları anlattı.
Mühendislik alanındaki faaliyetlerde ve teknoloji alanında kadınların üst düzey faaliyetlerini arttırmalarını arzu ettiklerini belirten Ülfet Öztürk, “Yaptığımız çalışmalar değerli üyelerimizin de desteği ile Türkiye çapında ses getiriyor ve BUMKAD’ın Türkiye çapında bir dernek haline gelmesi için farklı şehirlerden de talepler artıyor. Hedefimiz tüm Türkiye’yi kapsayacak yapılanmamız ile mühendis kadınlarımızı iş dünyasında zirveye taşımak, başarılı çalışmalarına destek vermeye devam etmek olacak” dedi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Aralık 2023
Kasım 2023
Kasım 2023
Kasım 2023
Kasım 2023
Ekim 2023