BUMKAD ulusala açılıyor

NOSAB’daki Gastro Sanayi’de gerçekleştirilen toplantıda BUMKAD’ın çalışma ve hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, kadınların her alanda olduğu gibi mühendislik dalında da faaliyet ve etkilerini arttırmak için geliştirdikleri projeleri ve çalışmaları anlattı.

Mühendislik alanındaki faaliyetlerde ve teknoloji alanında kadınların üst düzey faaliyetlerini arttırmalarını arzu ettiklerini belirten Ülfet Öztürk, “Yaptığımız çalışmalar değerli üyelerimizin de desteği ile Türkiye çapında ses getiriyor ve BUMKAD’ın Türkiye çapında bir dernek haline gelmesi için farklı şehirlerden de talepler artıyor. Hedefimiz tüm Türkiye’yi kapsayacak yapılanmamız ile mühendis kadınlarımızı iş dünyasında zirveye taşımak, başarılı çalışmalarına destek vermeye devam etmek olacak” dedi.