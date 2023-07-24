BUMKAD büyümeye devam ediyor
Bursa’da 7 kadın mühendis tarafından, “Sosyal sorumluluk değil, toplumsal zorunluluk” mottosuyla 2019 yılında kurulan Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) kuruluşunun 4’üncü yılını kutluyor.
Kadın mühendislere ve öğrencilere katkı sağlamak, onların toplumdaki görünürlüğünü artırmak adına önemli projelere imza atan BUMKAD, üye sayısını her geçen gün artırırken, gerçekleştirdiği projelerle sadece Bursa’da değil ulusal arenada da ses getiriyor.
Kutup Yıldızım, Genç Mimozalar gibi projeleriyle genç kadın mühendis adaylarının gelişimine katkı sağlayan BUMKAD, Dönüşüm Bugün projesiyle de çeşitli sebeplerle sektörden ayrılan kadın mühendisleri yeniden iş hayatına kazandırıyor.
23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün Türkiye’de ilk defa kutlanmasını sağlayan BUMKAD, bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği etkinlikte önemli konukları ağırladı.
Hedefini büyüterek ulusala açılmak isteyen BUMKAD, Türkiye Mühendis Kadınları Derneği’nin (TÜMKAD) kurulmasına öncülük etmeye hazırlanıyor.