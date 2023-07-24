BUMKAD büyümeye devam ediyor

Bursa’da 7 kadın mühendis tarafın­dan, “Sosyal sorumluluk değil, top­lumsal zorunluluk” mottosuyla 2019 yılında kurulan Bursa Mühendis Kadın­lar Derneği (BUMKAD) kuruluşunun 4’üncü yılını kutluyor.

Kadın mühendislere ve öğrencilere katkı sağlamak, onların toplumdaki gö­rünürlüğünü artırmak adına önemli pro­jelere imza atan BUMKAD, üye sayısını her geçen gün artırırken, gerçekleştirdiği projelerle sadece Bursa’da değil ulusal arenada da ses getiriyor.

Kutup Yıldızım, Genç Mimozalar gibi projeleriyle genç kadın mühendis aday­larının gelişimine katkı sağlayan BUM­KAD, Dönüşüm Bugün projesiyle de çe­şitli sebeplerle sektörden ayrılan kadın mühendisleri yeniden iş hayatına kazan­dırıyor.

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün Türkiye’de ilk defa kutlanma­sını sağlayan BUMKAD, bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği etkinlikte önemli konuk­ları ağırladı.

Hedefini büyüterek ulusala açılmak is­teyen BUMKAD, Türkiye Mühendis Ka­dınları Derneği’nin (TÜMKAD) kurulmasına öncülük etmeye hazırlanıyor.