BUMİAD “Yaza merhaba” dedi
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BU¬MİAD), gerçekleştirilen prog¬ramla “Yaza merhaba” dedi.
BUMİAD, sosyal etkinlikler kapsamında üyeleri arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla “Yaza Merhaba” etkinliği düzenledi. Program, Bursa Alaturka Restaurant’ta üyelerin ve aralarında BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın da olduğu davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, gerçekleştirdikleri organizasyonlarla üyeleri ve sektör temsilcileri arasında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediklerini söyledi.
Katılımları için davetlilere teşekkür eden Başkan Gümüş, “Ekonomimiz, Bursamız ve ülkemizin gelişimi, geleceği adına hep birlikte çalışıyor, projeler üretiyor, enerji ve sinerjimizle aynı hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Birlik ve beraberliğimizden güç alarak, her geçen gün ailemizi daha da büyüterek, hep birlikte nice güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.