BUMİAD “Yaza merhaba” dedi

BUMİAD, sosyal etkinlikler kapsamında üyeleri arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla “Yaza Merhaba” etkinliği düzen­ledi. Program, Bursa Alaturka Restaurant’ta üyelerin ve arala­rında BUSİAD Başkanı Buğra Küçükka­yalar’ın da olduğu davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan BU­MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, gerçekleştir­dikleri organizasyonlarla üye­leri ve sektör temsilcileri arasında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledik­lerini söyledi.

Katılımları için davetlilere te­şekkür eden Başkan Gümüş, “Ekonomimiz, Bursamız ve ülke­mizin gelişimi, geleceği adına hep birlikte çalışıyor, projeler üretiyor, enerji ve sinerjimizle aynı hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Birlik ve beraberliğimizden güç alarak, her geçen gün ailemizi daha da büyüterek, hep birlikte nice güzel iş­lere imza atacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.