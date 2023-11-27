Bulgaristan Türk yatırımcıları bekliyor

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 30. Sinerji Toplantısı, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Kurucu Başkanı Fikret İnce ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Bulgaristan’da iş yapmak isteyen yatırımcıların bürokraside hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağını ifade eden BULTİŞAD Kurucu Başkanı Fikret İnce, “Gelin yatırım yapın mutlu olun. Zamanında benim yaptığım yatırımları siz de yapabilirsiniz. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Bulgaristan konumundadır. Öncü olarak yaptığımız girişimlerle Bulgaristan’a önemli yatırımlar kazandırdık. İş insanları için sermayeyi korumak önemli, Bulgaristan’da vergi oranları gayet iyi durumda. Türkiye’de yaptığınız yatırımların aynısını Bulgaristan’da da yapabilirsiniz. Çekincelerinizi bir kenara bırakarak sizlere orada her türlü yardımı yapmaya hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.