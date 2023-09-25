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BUİKAD’dan kadın istihdamı çağrısı
İş Dünyası 25.09.2023, 20:17
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nde (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi’nin sezon açılış toplantısı ve üye kabul törenine katıldı. Başkan Şençayır, “İş hayatının her kesiminde, çağdaş Türk kadınının, iş hayatının ayrılmaz bir parçası olmasının gerektiğine ve kalkınma yolunun ancak ve mutlak bu yolla mümkün olacağına inanıyoruz. İş kadını ile güçlü bir Türkiye’ye ulaşma vizyonuyla yola çıkan BUİKAD, yönetsel gelişmeyi desteklemeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda stratejilerini hayata geçirmiştir” ifadelerini kullandı.
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