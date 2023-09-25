BUİKAD’dan kadın istihdamı çağrısı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nde (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, Türk Kadın­lar Birliği Bursa Şubesi’nin sezon açılış toplantısı ve üye kabul töre­nine katıldı. Baş­kan Şençayır, “İş hayatının her kesiminde, çağ­daş Türk kadını­nın, iş hayatının ayrılmaz bir par­çası olmasının gerektiğine ve kalkınma yolunun an­cak ve mutlak bu yolla mümkün olacağına inanıyo­ruz. İş kadını ile güçlü bir Türkiye’ye ulaşma vizyonuyla yola çıkan BUİKAD, yönetsel gelişmeyi desteklemeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda stratejile­rini hayata geçirmiştir” ifadelerini kullandı.